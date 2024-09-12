الزمالك يصرف جزءً من مستحقات اللاعبين

صرف مسؤولو نادي الزمالك جزءا من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل سفرهم لكينيا، لتحفيزهم قبل انطلاق أولى مباريات بطولة الكونفدرالية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الثالثة عصر اليوم، على ملعب الشرطة في كينيا استعدادا للشرطة الكيني.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار نيروبي بكينيا، استعدادًا لخوض مباراة الشرطة الكيني، المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام بالعاصمة الكينية نيروبي.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا، واستغرقت رحلة الطيران حوالي 5 ساعات للوصول إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام باستاد القاهرة الدولي يوم ٢٠ سبتمبر الجاري.