الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف داري يرتدي القميص رقم 15 مع الأهلي في الموسم الجديد

أشرف داري, فيتو
أشرف داري, فيتو

الأهلي، قرر أن يرتدي المغربي أشرف داري مدافع الأهلي الجديد القميص رقم ١٥ مع الفريق في الموسم الجديد بعد أن ظهر بهذا الرقم في مران الفريق صباح اليوم. 

 واستقبل لاعبو الأهلي زميلهم المغربي أشرف داري في مران الفريق الأول صباح اليوم، حيث جاءت المشاركة الأولى للاعب المغربي بعد انضمامه إلي صفوف الفريق قادما من بريست الفرنسي. 

 انتظم إمام عاشور لاعب الأهلي في تدريباته فريقه صباح اليوم بعد تعافيه من الإصابة في الركبة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني الأخير وأصبح اللاعب جاهز لمباراة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

انتظم لاعبو الأهلي الدوليين في مران الفريق اليوم الخميس بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني، كما انتظم الثنائي المحترف وسام أبو علي وأشرف داري بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري فلسطين والمغرب على الترتيب. 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالمباراة. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.
 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان. 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي كولر اخبار الأهلي

مواد متعلقة

إمام عاشور يتعافى من الإصابة ويعلن جاهزيته لرحلة كينيا

حقيقة وضع برنامج خاص لإنقاص وزن مدافع الأهلي

موقف عمر كمال من تدعيم بعثة الأهلي في رحلة كينيا

الأهلي يواصل تدريباته في حضور الدوليين

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة جورماهيا الكيني

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

أشرف داري يخضع للفحص الطبي في مران الأهلي اليوم

الدوليون ينتظمون في مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة جورماهيا

الأكثر قراءة

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

سعر الكتكوت يرتفع 4 جنيهات في الأسواق

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

ثنائي الزمالك ينهيان اتفاقهما للانضمام إلى زد في الميركاتو الصيفي

قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

تنسيق المرحلة الثالثة 2024، قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدور الثاني

ads

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية