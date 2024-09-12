أشرف داري يرتدي القميص رقم 15 مع الأهلي في الموسم الجديد

الأهلي، قرر أن يرتدي المغربي أشرف داري مدافع الأهلي الجديد القميص رقم ١٥ مع الفريق في الموسم الجديد بعد أن ظهر بهذا الرقم في مران الفريق صباح اليوم.

واستقبل لاعبو الأهلي زميلهم المغربي أشرف داري في مران الفريق الأول صباح اليوم، حيث جاءت المشاركة الأولى للاعب المغربي بعد انضمامه إلي صفوف الفريق قادما من بريست الفرنسي.

انتظم إمام عاشور لاعب الأهلي في تدريباته فريقه صباح اليوم بعد تعافيه من الإصابة في الركبة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني الأخير وأصبح اللاعب جاهز لمباراة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

انتظم لاعبو الأهلي الدوليين في مران الفريق اليوم الخميس بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني، كما انتظم الثنائي المحترف وسام أبو علي وأشرف داري بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري فلسطين والمغرب على الترتيب.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالمباراة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.



طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.