المؤبد والمشدد لعاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات ببرج العرب

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، كلا من المتهم " س.س.ع" عاطل حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية قدرها مائتي ألف جنيه عما أسند إليه، والسجن المؤبد غيابيا للمتهم " س.ع.ر" وغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزامتهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام، والمستشار أنس أسامة العبد، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

القبض على تاجر مخدرات ببرج العرب

بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 6065 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش وأسلحة نارية بحوزة المتهمين بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات، أن التحريات دلت على قيام المتهم الأول "س.س.ع" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة،فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه والسيارة خاصته، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه حال استقلاله السيارة محل البلاغ،رغم محاولته المقاومة بالقوة والعنف إلا أن القوة الأمنية تمكنت من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي عدد 620 طربة حشيش واستمكالا لتنفيذ إذن النيابة اصطحباه لمحل سكنه وبتفتيشه عثر على عدد 80 طربة حشيش وسلاحين ناريين بندقية خرطوش وطبنجة وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة والسيارة في نقل وتخزين المواد المخدرة والأسلحة المضبوطة، وتبين أن المتهم الثاني " س.ع.ر" عاطل يقوم بالاشتراك مع المتهم الأول في الاتجار بالمواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.