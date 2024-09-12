تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

أعلن مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء، أن سحابة البلازما الشمسية ستضرب الأرض مساء اليوم 12 سبتمبر الجاري، باحتمال 99.9 بالمئة.

ويشير خبراء المختبر، إلى أن نتائج نمذجة الانبعاث الثالث للبلازما الذي حدث في الأيام الأخيرة أظهرت أن احتمال وصول البلازما الشمسية إلى الأرض كبير جدا ويعادل 99.9 بالمئة، وأنه وفقا للحسابات ستصل البلازما إلى الأرض في حدود الساعة العاشرة بتوقيت موسكو اليوم الخميس 12 سبتمبر الجاري.

احتمال وصول البلازما الشمسية إلى الأرض كبير جدا

وأكد الخبراء، أن استخدام النمذجة هذه المرة ألغى عمليا احتمال حدوث خطأ في الحسابات. ووفقا لتقييم أكاديمية العلوم الروسية ستسبب البلازما الشمسية عاصفة مغناطيسية متوسطة الشدة.

ووفقا للخبراء، إذا ضربت البلازما الشمسية الأرض بين الساعة السابعة والعاشرة بتوقيت موسكو فليس مستبعدا مشاهدة الشفق القطبي حتى في خطوط العرض الوسطى.