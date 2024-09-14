47 مليون طن حجم الاستهلاك المحلي من الأسمنت، 525 مليون دولار حصيلة الصادرات خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2024،الشعبة: ارتفاعات طفيفة في الأسعار خلال السنوات الماضية

تعد صناعة الأسمنت في مصر إحدى الصناعات الإستراتيجية في السوق المصري وإحدى

أهم الركائز في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير المدن والقرى وغيرها

وتقول الإحصائيات إن جميع مصانع الأسمنت تبلغ طاقاتها القصوى 92 مليون طن سنويا في حين أن الاستهلاك الفعلي عام 2023 بلغ أقل من 47 مليون طن ومن المتوقع هذا العام استهلاك أقل من 45 مليون طن أي ان الاستهلاك المحلي أقل من 50% من الطاقة الإنتاجية للمصانع.

تحديات صناعة الأسمنت

وبحسب خبراء فهناك العديد من التحديات الكبرى التي تهدد هذه الصناعة، ويأتي على رأسها الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، والتي تصل إلى حوالي 40 %

كما تتضمن التحديات ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية من وقود وكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة، وغيرها من التحديات التي تقف حائلا دون القدرة على فتح أسواق تصديرية، في ظل منافسة شرسة من دول أخرى تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير منَّا نظرًا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.

صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلى العشرينات من القرن الماضي.

وتمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري تقدر بنحو 6-8.8% من إجمالي حجم الاقتصاد.

صناعة الأسمنت ذات كثافة عمالية عالية

وتعتبر صناعة الأسمنت من الصناعات ذات الكثافة العمالية العالية، وتعتبر صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية).

حجم صادرات مصر من الاسمنت

شهدت صادرات مصر من الأسمنت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2% خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2024، لتبلغ 525 مليون دولار، مقابل 514 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.جاء ذلك طبقا للتقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء

اهم الدول المستوردة للأسمنت

1-احتلت ساحل العاج المركز الأول في قائمة أكبر الدول المستوردة للأسمنت من مصر بقيمة 85.377 مليون دولار مقابل 101.468 مليون دولار بتراجع 16%.



2- جاءت غانا في المركز الثاني بقيمة 76.355 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2024 مقابل 84.888 مليون دولار بتراجع 10%.

3-ارتفعت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل لتبلغ 30.906 مليون دولار مقابل 477 ألف دولار

4-ارتفعت صادرات القطاع الي لبنان بنسبة 404% لتصل إلي 24.52 مليون دولار مقابل 4.866 مليون دولار.

5-ارتفعت قيمة صادرات مصر من الأسمنت ليبيا بنسبة 67% لتبلغ 66.808 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وأشار التقرير الي أنه تم تصدير الأسمنت لحوالي 94 دولة. واستحوذت 5 دول على 54.1% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2024، بقيمة 283.966 مليون دولار.

توزيع الطاقة الإنتاجية في مصر

– القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة: 18.5 مليون طن مع 10 خطوط إنتاج.

– القدرة الإنتاجية المملوكة للقطاع الخاص: 64 مليون طن مع 37 خط إنتاج.

– نسبة الاستثمارات الأجنبية: 57% من مجموع الطاقة الإنتاجية.

– الطاقة الإنتاجية الزائدة تتعدى 30 مليون طن نتيجة انخفاض الطلب.

- تكلفة إنشاء خط إنتاج الأسمنت: يتراوح بين 120-180 مليون دولار.

- يوجد في مصر 47 خط إنتاج.

- العمالة: العمالة المباشرة: 50.000 - العمالة غير المباشرة: 200.000

- حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر: أكثر من 255 مليار جنيه.

غرفة مواد البناء: توافر الأسمنت بالأسواق وتراجع سعر الطن 500 جنيه

وطبقا لتصريحات الدكتور أحمد شرين كريم عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الأسمنت، توافر الأسمنت بالأسواق بأسعار مقبولة حيث انخفض سعره عن الأسبوع الماضي بقيمة 500 جنيه في الطن ليصل حاليا لحدود 2500 جنيه للطن، وهذا السعر قابل للزيادة او الانخفاض بنسبة 5% حسب النوع والنقل وطرق السداد.

وقال كُريم:" لم نرصد اية شكاوي من عدم توافر الأسمنت في الأسواق بل علي العكس لدى الشركات والتجار مخزون جيد، وسجل تراجع كبير في السعر، كما ان الشعبة علي تواصل وعلاقة وثيقة مع الاتحاد المصري للتشييد والبناء وتلبي كل احتياجات شركات المقاولات وترحب بأي طلبات جديدة".

وأوضح أن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعا لوقت قصير الاسبوع الماضي نتيجة وجود نقص في عدد الشاحنات والتي كانت محتجزة في غزة حيث يمثل النقل عنصر هام في توافر الأسمنت والأسعار ولكن عادت الامور الي طبيعتها وحدث تراجع في الأسعار سريعا.

الأسمنت لم يشهد قفزات كبيرة في الأسعار خلال السنوات الماضية

ولفت إلى أن سلعة الأسمنت في مصر من المنتجات التي لم تشهد قفزات كبيرة في الأسعار خلال السنوات الماضية بالمقارنة بسلع أخرى مثل الأراضي، كما تمثل نسبة من 5 الي 6 % من تكلفة المبنى.

وأوضح، أن الزيادات السعرية في الأسمنت تحدث دائما خلال فصل الصيف ولفترات قصيرة بسبب زيادة الطلب المحلي مع وجود التزامات تصديرية بالتزامن مع احتياج بعض خطوط الإنتاج والمصانع إلي "العمرة" السنوية.

92 مليون طن سنويا حجم إنتاج الاسمنت

ولفت رئيس الشعبة، إلى ان جميع مصانع الأسمنت تبلغ طاقاتها القصوى 92 مليون طن سنويا في حين أن الاستهلاك الفعلي عام 2023 بلغ اقل من 47 مليون طن ومن المتوقع هذا العام اقل من 45 مليون طن أي ان الاستهلاك المحلي اقل من 50% من الطاقة الإنتاجية للمصانع.

جميع مصانع الأسمنت تعتمد بشكل رئيسي علي الطلب المحلي وليس التصدير

وأكد كُريم، أن جميع مصانع الأسمنت تعتمد بشكل رئيسي علي الطلب المحلي وليس التصدير بسبب تكلفة النقل ووجود منافسين في التصدير لدول الجوار ومنهم الجزائر واليونان فالتصدير متفاوت وليس ثابت ولا يمكن للمستثمر الاعتماد عليه في إنشاء مصنع اسمنت خاصة وان تكلفة خط إنتاج واحد تبلغ 150 مليون دولار.

كما أوضح رئيس شعبة الأسمنت، أن الكميات المصدرة من الأسمنت العام الماضي أقل من 13 مليون طن ومن المتوقع تصدير اقل من 15 مليون طن بنهاية العام الجاري.