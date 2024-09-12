الخميس 12 سبتمبر 2024
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سياسة

تفاصيل تعديل ضمانات الدفاع بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

مناقشة مشروع قانون
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها الأخير أمس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

الاستجابة لمطالب المحامين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وشهد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت على جميع المطالب في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، والتي تتعلق بكفالة حقوق الدفاع عن المتهم.

كفالة ضمانات حق الدفاع بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية، على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجودة لدى بعض السادة المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

وتمت الموافقة على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليصبح نصها كالآتي:

ومع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

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