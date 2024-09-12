كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

احتفل مؤدي المهرجانات عمرو الجزار بحفل زفافه أمس الأربعاء في أحد الفنادق الكبرى وسط عدد كبير من نجوم الفن.

حفل زفاف عمرو الجزار

وحرص على حضور حفل زفاف عمرو الجزار كل من محمود كهربا وحمو بيكا ومحمود الليثي وعمرو كمال وغيرهم.

عمرو الجزار مؤدي مهرجانات وممثل وشارك بالتمثيل في فيلم وش سجون، وضغط على وجمهورية إمبابة بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل الطبال.

ومن أبرز أغاني عمرو الجزار يا مسكرة، يا عم يا أبو جلابية وأنا صعيدي وغيرهم.