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ثقافة وفنون

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

الكابتن إيهاب جلال
الكابتن إيهاب جلال والراحل أحمد رفعت، فيتو

نعت الفنانة مي كساب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي الذي توفي مساء الأربعاء بعد صراع قصير مع المرض.

 

ونشرت مي كساب صورة للكابتن إيهاب جلال والراحل أحمد رفعت عبر حسابها على منصة X وكتبت قائلة: "الله يرحمهما وحسبنا الله ونعم الوكيل في أي حد يكون سبب في قهرة حد ربنا كبير يمهل ولا يهمل".

وكانت مي كساب نشرت في وقت سابق نعي فور علمها بوفاة الكابتن إيهاب جلال وقالت: "وكتبت مي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خبر حزين وصادم أنا عمري ما شفته بس زوجته وبناته حبايبي قوي، يشهد الله انه كان نعم الأب والزوج والسند".

وأضافت: "أنا قلبي واجعني وحزينة حزن شديد عشان أسرته.. ربنا يصبر قلوبهم ويقويهم ويراضيهم بقضائه.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان أحمد الشيخ لاعب النادي الإسماعيلي، أثار جدلًا كبيرًا بعد وفاة مدربه إيهاب جلال، عقب تعرض الأخير لأزمة صحية منذ أيام.

ونشر أحمد الشيخ تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، دعا فيها على من اتهمهم بـ"التشكيك في ذمته وشرفه ودمروا نفسيته".

وقال الشيخ: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب في تدمير نفسيتك.

حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد شكك في ذمتك وشرفك.

حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد جرحك بكلمة.

حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد كان سبب في تعبك.

حسبي الله ونعم الوكيل.

 

رحيل إيهاب جلال بعد صراع قصير مع المرض 

وبعد صراع قصير مع المرض، رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي وأعلن علي غيط، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق، وفاة إيهاب جلال، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.  

 

وقال علي غيط عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا المهذب الخلوق أخي الغالي الحبيب كابتن إيهاب جلال”. 

 

وكان إيهاب جلال قد تعرض للإغماء أثناء وجوده بمنزله، ونقله إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج. 

 

وكان إيهاب جلال صاحب الـ 57 عاما قد نجح في قيادة الإسماعيلي للبقاء بالدوري المصري وبلوغ نصف نهائي كأس مصر. 

 

 

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