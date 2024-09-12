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اقتصاد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في السوق

سعر الالومنيوم
سعر الالومنيوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، أسعار منتجاتها خلال شهر سبتمبر الجاري داخل الأسواق.

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

بلغ سعر طن سلك الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، نحو 114 ألفا و150 جنيها، كما ارتفع سعر طن السلندرات إلى 101 ألف جنيه دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الألومنيوم، فيتو

شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

الألومنيوم، فيتو 

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

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