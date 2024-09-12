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رياضة

نتائج مخيبة، نجم ريال مدريد يطلب الغفران من جماهير البرازيل

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

وجه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، رسالة إلى مشجعي المنتخب البرازيلي عقب مباراة باراجواي.

وقال فينيسيوس، في تصريحات صحفية على شبكة "إكس": "هزيمة البرازيل؟ المباريات في أوروبا أسرع من هنا.. الكرة تصل أسرع بسبب الملعب، علينا أن ننسجم للعب بأفضل طريقة والفوز بالمباريات".

وأضاف نجم ريال مدريد: "أريد أن أطلب الصفح من الجماهير. أعلم أنها لحظة معقدة، لكننا سنعود".

ويحتل منتخب السيليساو المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، بـ3 انتصارات وتعادل وحيد و4 هزائم.

ويتأهل إلى كأس العالم 2026 أول 6 فرق من تصفيات أمريكا الجنوبية، بينما سيلعب الفريق الذي يحتل المركز السابع مباراة فاصلة.

 

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