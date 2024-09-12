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رياضة

الأهلي يدرس تعديل عقد مروان عطية

مروان عطية لاعب الأهلي،فيتو
مروان عطية لاعب الأهلي،فيتو

الأهلي، يدرس مسئولو النادي الأهلي زيادة عقد مروان عطية لاعب الفريق وتعديله ماليا علما بأن اللاعب يحصل على 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد. 

 أكد مصدر داخل الأهلي جاهزية عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في رحلة كينيا المرتقبة لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

وأوضح أن اللاعب جاهز طبيا للتواجد في حسابات الجهاز الفني في مباراة جورماهيا على أن تكون مشاركته من عدمها في يد مارسيل كولر. 

كما قال مصدر داخل الأهلي إن ما تردد بشأن وضع برنامج لإنقاص وزن يحيى عطية الله مدافع الأهلي أمر عار تماما من الصحة، ولم يحدث أن تحدث كولر مع اللاعب في مسألة زيادة وزنه كما تردد. 

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وعلمت فيتو أن كولر اختار التشكيل الأقرب للمباراة وهو كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني 

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق 

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي 

الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

يخضع أشرف داري مدافع الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم للاطمئنان على إصابته بجزع في كاحل القدم حيث تعرض اللاعب للإصابة اثناء فترة الاحماء قبل مباراة منتخب بلاده المغربي أمام ليسوتو. 

 ينتظم لاعبو الأهلي الدوليين في مران الفريق اليوم الخميس بعد إنتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني كما ينتظم الثنائي المحترف وسام أبو علي واشرف داري بعد إنتهاء مشاركتهما في معسكري فلسطين والمغرب على الترتيب. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالمباراة. 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان. 

 

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كولر الأهلي مروان عطية

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