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دين ودنيا

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن قبول أعمال العبادات والطاعات (فيديو)

الدكتور رمضان البيه،
الدكتور رمضان البيه، فيتو

يواصل الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور رمضان البيه تقديم حلقات برنامج "دين حياة"، حيث يتحدث في حلقة اليوم عن قبول أعمال العبادات والطاعات من الله - عز وجل-.


 وقال البيه: إن "البرنامج يدور حول التذكير بـ منهج الإسلام وهدى سيد الأنام محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة وأننا نعيش في زمن الغفلة، وابتعاد الكثير من المسلمين عن منهج الإسلام، بجانب التعريف بالمفهوم الصحيح لتجديد الخطاب الديني، في ظل وجود مغالطات كثيرة من أدعياء العلم حول تجديد الخطاب الديني".

وأوضح "البيه" أن الهدف الثالث للبرنامج هو إظهار بيان من له حق الإفتاء، حيث أصبحت الفتوى متاحة أمام الجميع من غير علم أو تخصص، وأن الهدف الرابع هو تصحيح المفاهيم المغرضة التي هدفها محاربة الإسلام والتي تعمل على إنكار السنة النبوية المطهرة وإنكار القرآن الكريم.  

أهداف برنامج دين حياة 

وعن الهدف الخامس لبرنامج "دين حياة" قال "البيه" إنه سيكون شرحا لما يتعلق بصحة العقائد والعبادات والمعاملات في الإسلام، كما سيتم الرد على أتباع الفئة المسماة بـ "القرآنيين" الذين ينكرون السنة النبوية المطهرة.

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الدكتور رمضان البيه السنة النبوية المطهرة تجديد الخطاب الدينى برنامج دين حياة السنة النبوية

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