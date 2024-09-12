بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

ورد بلاغ إلى مركز شرطة ساقلتة من مستشفى ساقلتة المركزي باستقبال طفل وبه جروح متهتكة توفي عقب وصوله.

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من رئيس مباحث ساقلته بوصول زكي إسلام أنور زكي، 7 سنوات - تلميذ، مقيم بناحية الجلاوية دائرة المركز إلى المستشفى مصابًا "جروح متهتكة بالذراع والفخذ اليسرى" وتوفي عقب وصوله إدعاء عقر كلب ضال.

التحقيقات تكشف أسباب الوفاة عضة كلب ضال

بالانتقال والفحص وسؤال والد المتوفى إسلام أنور زكي محمود، 32 عامًا - عامل ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل بذات الناحية عقره كلب ضال مما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.

الكشف الطبي يكشف نفي الشبهة الجنائية للوفاة

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابة بنزيف بالشريان الرئيسي بالفخذ اليسرى" ادعاء عقر كلب ضال “ولا توجد شبهة جنائية”.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1925 إداري مركز ساقلته لسنة 2024 وجاري العرض على النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة البيطرية بساقلتة جهودها للعثور علي الكلب الضال



وأصبحت الكلاب الضالة ظاهرة مخيفة تهدد المارة في الشوارع وذلك بعد تكرار الحوادث حيث تعرض أمس الأربعاء عدد كبير من الأشخاص لعقر من كلب ضال بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية.

وأضاف بيان للمحافظة، أن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أعلنت حضور ٣٠ مصابًا إلى مستشفياتها، جراء حادث هجوم كلب على أشخاص وقع مساء الأمس واليوم، بمنطقة الحضرة الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت مديرية الصحة إلى أنه فور وقوع الحادث، تم توجيه المصابين إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبعد مناظرة الحالات بالمستشفيات، تم إعطاء اللقاح لـ ٣٠ مصابًا، بينما كان من ضمن المصابين من استلزم إعطاؤهم المصل لوجود جروح غائرة، وتم خروج جميع المصابين من المستشفيات مع إلزامهم استكمال جرعات اللقاح حسب التعليمات الطبية المعطاة إليهم.

كما كلف محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم ومسح محيط المنطقة، مع وضع إرشادات عامة للمواطنين من المختصين لتجنب مثل هذه الحالات، كما تم تنفيذ حملات موسعة بالتنسيق بين جميع مؤسسات المحافظة بالمنطقة التي تم بها حادثة العقر وبجميع الأماكن الأخرى التي تم الإبلاغ عن وجود كلاب ضالة بها.

كما شهدت قرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية عقر كلب ضال جماعي لـ 10 أشخاص بالقرية.