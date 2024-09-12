حملة بقنا ضد البعوضة الزاعجة

أعلنت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، عن عزمها إطلاق حملات توعية مكثفة خلال الأيام القادمة، حول أسباب ومسببات مرض حمى الضنك.

ويأتي ذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية، وفي إطار الجهود التوعوية التي تبذلها الوحدة لتوعية وتثقيف المواطنين بمسببات المرض وطرق الوقاية والعلاج منه.

البعوضة الزاعجة

وتشير رئاسة الوحدة إلى أن السبب الرئيسي وراء الإصابة بالمرض هي أنثى «البعوضة الزاعجة» التي تعيش بالمياه الراكدة.

وطالبت من المواطنين التعاون مع الوحدة فى الإبلاغ عن أي أماكن بها مياه راكدة سواء داخل المدينة أو خارجها.