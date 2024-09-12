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حوادث

بعد استلام رأي المفتي، اليوم، الحكم على سفاح التجمع

سفاح التجمع، فيتو
سفاح التجمع، فيتو

تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها اليوم الخميس، حكمها علي سفاح التجمع وذلك بعدما أمرت في الجلسة السابقة باحالة اوراقه لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. 

من جانبها، تسلمت المحكمة رأي مفتي الديار المصرية في إعدام المتهم في أظرف مغلقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تيك توكر شهير يتابعه ما يقرب من 8 ملايين شخص، على حساب باسم "فونكس" لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه فئات عمرية صغيرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن سفاح التجمع صاحب حساب «فونكس» على “تيك توك” يقدم من خلاله محتوى لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي يتصيد ضحاياه من ساقطات وفتيات ليل، ويمارس الرذيلة معهن وتعمد تصويرهن أثناء العلاقة ليحتفظ بالفيديوهات على هاتفه.

 

وكشف الفحص المبدئي لهاتف سفاح التجمع، احتواءه على عدد كبير من الفيديوهات مع فتيات الليل والضحايا مدونًا اسم كل ضحية على المقطع الخاص بها، وكان من بينهن رحمة 19 عامًا، إحدى الضحايا التي يحتفظ بصور ومقطع فيديو لها على هاتفه.

 

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