الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الخميس 12- 09- 2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 12-9-2024

حالة الطقس غدًا الأربعاء 11-9-2024 بوادي النطرون

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا  وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

وتكون هناك شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.


وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 27 والعظمى 37

القاهرة: المحسوسة: 39

العاصمة الإدارية: الصغرى 27 والعظمى 37

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 38

6 أكتوبر: الصغرى 26 والعظمى 36

6 أكتوبر المحسوسة:  38

بنها: الصغرى 27 والعظمى  36

بنها المحسوسة: 41

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 32

الاسكندرية: المحسوسة: 35

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 29

مطروح: المحسوسة: 32

سيوة: الصغرى 24   والعظمى 35

سيوة: المحسوسة: 37

كاترين الصغرى 18 والعظمى 32

كاترين: المحسوسة: 34

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 33

بورسعيد: المحسوسة: 36

الزقازيق: الصغرى 27 والعظمى 37

الزقازيق: المحسوسة: 39

الإسماعيلية الصغرى 27 والعظمى  38

الإسماعيلية: المحسوسة:  40

السويس: الصغرى 26 والعظمى 38

السويس: المحسوسة: 40

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 41

الغردقة: المحسوسة: 43

الفيوم: الصغرى 25 والعظمى 40

الفيوم: المحسوسة: 42

بني سويف الصغرى 24 والعظمى 40

بني سويف: المحسوسة: 42

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 40

المنيا: المحسوسة: 42

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41

أسيوط: المحسوسة: 43

سوهاج الصغرى  26 والعظمى 42

سوهاج: المحسوسة: 43

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 43

الأقصر: المحسوسة: 44

أسوان: الصغرى 27 والعظمى 43

أسوان: المحسوسة: 44 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس

مواد متعلقة

6 مدن تحت تأثير الأمطار المتوسطة غدا

بسبب منخفض سطحي، الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11 - 9 - 2024

الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة غدا والخميس، القاهرة تسجل 41 درجة وجنوب الصعيد 44، رياح جنوبية جافة حارة وراء الارتفاع

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 11-9-2024

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

مصير أسعار السيارات المستعملة بعد قفزة الموديلات الجديدة، رئيس الشعبة يصدم المصريين

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

ريال مدريد يتفق مع حارسه أندري لونين على تجديد عقده

مكوناته مكتوبة على لوح طيني، باحثة تنتج عطرًا استخدمه السومريون قبل 4500 عام‎

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

ads

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية