كلب ضال يعقر 30 شخصا بمنطقة الحضرة في الإسكندرية

كشفت محافظة الإسكندرية، عن تعرض عدد كبير من الأشخاص لعقر من كلب ضال بمنطقة الحضرة الجديدة.

وأضاف بيان للمحافظة، أن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أعلنت حضور ٣٠ مصابًا إلى مستشفياتها، جراء حادث هجوم كلب على أشخاص وقع مساء الأمس واليوم، بمنطقة الحضرة الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت مديرية الصحة إلى أنه فور وقوع الحادث، تم توجيه المصابين إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبعد مناظرة الحالات بالمستشفيات، تم إعطاء اللقاح لـ ٣٠ مصاب، بينما كان من ضمن المصابين من استلزم إعطاؤهم المصل لوجود جروح غائرة، وتم خروج جميع المصابين من المستشفيات مع إلزامهم استكمال جرعات اللقاح حسب التعليمات الطبية المعطاة إليهم.

كما كلف محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم ومسح محيط المنطقة، مع وضع إرشادات عامة للمواطنين من المختصين لتجنب مثل هذه الحالات، كما تم تنفيذ حملات موسعة بالتنسيق بين جميع مؤسسات المحافظة بالمنطقة التي تم بها حادثة العقر وبجميع الأماكن الأخرى التي تم الإبلاغ عن وجود كلاب ضالة بها.

ومن الجدير بالذكر أنه فور تلقي إدارة الطب الوقائي المعلومات عن الحادث تم التواصل مع مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتنصح الصحة المواطنين أنه في حال التعرض لحادثة عقر يتم غسل المكان المصاب بالماء والصابون لمدة ١٥ دقيقة والتوجه فورًا لأحد مراكز الوقاية ما بعد التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات، الموجودة على مستوى محافظة الإسكندرية لعمل الإسعافات الأولية وتقييم الحالة من قبل الطبيب لعمل اللازم، والمراكز موجودة بالأماكن الآتية: مستشفى أبو قير العام، مستشفى شرق المدينة، مستشفى الجمهورية العام، مستشفى العامرية العام، مستشفى برج العرب المركزي، مستشفى رأس التين، مستشفى الحميات، مستشفى العجمي النموذجي.