الخميس 12 سبتمبر 2024
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محافظات

تمثال نفرتيتي في المنيا يثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

تمثال نفرتيتي في
تمثال نفرتيتي في المنيا، فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنيا صورًا لتمثال الملكة نفرتيتي، الذي وُضع في أحد الميادين، مما أثار موجة من السخرية. 

تمثال نفرتيتى في المنيا بأربعة أصابع فقط

تمثال نفرتيتي في المنيا، فيتو 

تمثال نفرتيتي في المنيا، وُصف بأنه منحوت بشكل غير دقيق، وتمت تغطيته بطريقة كوميدية، ويُظهر قدم الملكة بأربعة أصابع فقط.

أزمة تمثال نفرتيتي في المنيا: سخرية وانتقادات

تمثال نفرتيتي في المنيا، فيتو


وفي هذا السياق، علق ساهر العامري المعيد بكلية فنون جميلة المنيا، على التمثال مشيرًا إلى أنه يفتقر إلى أي لمسة فنية.

إثارة الجدل حول نفرتيتي في المنيا

تمثال نفرتيتي في المنيا، فيتو

وأكد العامري أن هذا ليس أول عمل يثير الجدل حول نفرتيتي في المنطقة، حيث تم سابقًا تصميم تمثال مشابه في مدخل سمالوط عام 2015، مما أدى إلى استبداله بتمثال آخر بعد تدخل خبراء الكلية.

تمثال نفرتيتي في المنيا، فيتو

وأضاف العامري في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الكلية تضم مجموعة من الخبراء المؤهلين، مطالبًا بضرورة الاستعانة بهم عند تصميم أعمال تعبر عن تاريخ المحافظة، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال تسيء إلى الملكة نفرتيتي وإلى سمعة المحافظة.

 

دعوات لإزالة تمثال الملكة نفرتيتي في المنيا

تمثال نفرتيتي في المنيا، فيتو

وأكد أن التمثال الحالي لا يعكس فن النحت الفرعوني، مطالبًا بإزالته واستبداله بعمل يليق بتاريخ نفرتيتي والمكانة الثقافية للمنيا.

 

الملكة نفرتيتي في المنيا معتادة الجدل

تمثال نفرتيتي في المنيا، فيتو

هذا التمثال أعاد إلى الأذهان الجدل الذي أثاره تمثال نفرتيتي المشوه في سمالوط قبل عدة سنوات، والذي أثار غضب المواطنين والأثريين، وتم استبداله بعمل فني متميز من تصميم الدكتور جمال صدقي، عميد كلية الفنون الجميلة الحالي.

 

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