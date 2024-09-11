هيئة الدواء: 5% نسبة تحريك أسعار أدوية الأمراض المزمنة
أكد يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك تحسنا ملحوظا وتدريجيا نحو إنهاء أزمة نقص الأدوية خلال الفترة المقبلة.
تطبيقات هيئة الدواء
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أتحنا للمواطنين عددا من التطبيقات على موقع الهيئة للتعرف على الأدوية البديلة وأماكن توافرها في الصيدليات.
نسبة تحرك أسعار الأدوية
ولفت: إلي أن الأسعار أدوية الأمراض المزمنة لم تتحرك أكثر من 5%، ومستمرون في توفير الأدوية الضرورية وفق التسعيرة الجبرية.
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