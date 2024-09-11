القنصل العام الأمريكي يستعرض إجراءات الحصول على فيزا الدراسة

استعرض القنصل العام الأمريكي في مصر جوناثان وبستر، إجراءات استخراج الفيزا الخاصة بالدراسة والإجراءات التي تقوم بها السفارة وتُعد من أولوياتهم.

وأوضح أن السفارة تسعى جاهدًا لتسهيل سفر الطلاب للدراسة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السفارة توفر العديد من الفرص والخيارات للدراسة، وأنهم مهتمون بتوضيح تلك الخيارات.

وأضاف القنصل، خلال لقاء صحفي عقد بالإسكندرية في مقر الامديست وسط المدينة، أن وجود الطلاب المصريين في الخارج كأجانب يعزز فرص التبادل الثقافي.

وأكد أنه خلال السنة الماضية، تم منح أكثر من 2200 طالب فيزا دراسية، معربًا عن سعادته بتقديم هذه الفرص للطلاب المصريين.

وأشار القنصل إلى أن الطلاب المصريين معفون من رسوم الفيزا، وأكد أن السفارة تسعى لتسهيل السفر للطلاب.

وأوضح أن قيمة التقديم تكون فقط لاستمارة مقابلة بالسفارة لطلب الفيزا هي 185 دولارًا.

وأكد القنصل أن الطلاب العائدين يمكنهم تجديد الفيزا عبر البريد دون الحاجة للحضور إلى السفارة، مشيرًا إلى أنه إذا انتهت فيزا الطالب، يمكنه خلال أربع سنوات التواصل بالبريد للتجديد. وأضاف أنه إذا كان موعد المقابلة متأخرًا على الطلاب، هناك طريقة لتسريع المقابلة.

وأشار إلى أن السفارة حاولت في الفترة الماضية قدر المستطاع تسهيل إجراءات الفيزا الأمريكية، موضحًا أن مدة الانتظار للحصول على الفيزا انخفضت بشكل كبير لتصبح بين 30 إلى 35 يومًا.

وأوضح أن العام الماضي كان وقت الانتظار طويلًا، ولكن تم تقليل مدة الانتظار نتيجة تعيين موظفين مختصين بتسريع الإجراءات.

وأوضح القنصل أنه عندما يُقبل الطالب في كلية معينة، يحصل على طلب من الجامعة ويرسله للسفارة للحصول على الفيزا. وأشار إلى وجود وسيلة مساعدة حديثة عبر موقع السفارة على الإنترنت.

وأكد القنصل أن هناك أنواعًا مختلفة من الفيزا، وأن 120 ألف مصري قدموا طلبات للحصول على فيزا. وأوضح أن هناك فيزات خاصة بلم الشمل والهجرة.

وأشار القنصل إلى أن الشروط تتضمن تقديم الطالب للكلية أو المدرسة والحصول على طلب، ثم التقدم للسفارة، وبعدها يتم إجراء مقابلة واستعلام أمني.

وأوضح أنه بالرغم من أن فترة المقابلة تكون قريبة، يُفضل سرعة التقدم من الطلاب بمجرد الحصول على الطلب من الكلية.

ونصح الطلاب بعدم التواصل مع وكلاء، مشيرًا إلى أن السفارة توفر منحًا مجانية للطلاب من خلال قسم العلاقات الخارجية، وهذه المنح موجودة على موقع السفارة.

وأضاف القنصل أنه في بعض الأحيان، يتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الوسطاء وإبلاغ الحكومة المصرية، مؤكدًا أن السفارة لا تتعامل مع وسطاء. وأوضح أنه يمكن للشخص الحصول على الفيزا السياحية والدراسية.

وأكد القنصل أنه في كل الأحوال، يمكن التقديم مجددا للحصول على فيزا بعد الرفض، مشيرًا إلى أن الموقف الأمني هو الحالة الوحيدة التي يمكن فيها رفض الطلب نهائيا.