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البيت الروسي وتنشيط السياحة بالإسكندرية ينظمان أمسية ثقافية

مدير البيت الروسي،
مدير البيت الروسي، فيتو

نظم اليوم، البيت الروسي بالإسكندرية، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وهيلتون الكورنيش أمسية ثقافية.

وذلك بحضور مدير البيت الروسي ارسيني ماتيو سشينكو، اللواء هشام لطفي مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وأحمد صدقي مدير هيلتون الكورنيش وعدد من الشخصيات العامة. 

وتناولت مدى عمق العلاقات  بين الدولتين مصر وروسيا  في كافة المجالات وقد تضمن الحفل فقرات لفرقة البالية بالبيت الروسي( أنا بافلوفا ) وبعض الأغاني الروسية مقدمة من قسم الموسيقي بالمركز وأيضًا تم تقديم بعض الفقرات من الفلكلور المصري 

 

 وجري افتتاح معرض لوحات عن مدينة سانت بطرسبرج ومدينة الإسكندرية ومن الجدير بالذكر أن  عام 2025 هو ذكري مرور 20 عاما على اتفاقية التآخي بين المدينتين.

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