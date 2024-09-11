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رياضة

الحزن يخيم على بعثة بيراميدز في كيجالي عقب علمهم بوفاة إيهاب جلال (صور)

لاعبو بيرامبدز. فيتو
لاعبو بيرامبدز. فيتو

خيمت حالة من الحزن الشديد على إدارة ولاعبي نادي بيراميدز والجهاز الفني بمجرد وصولهم إلى عاصمة رواندا كيجالي استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في إطار دوري الأبطال.

وبعد وصول البعثة علموا بخبر وفاة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق، ومن هول الصدمة والحزن دخل بعضهم في حالة بكاء شديدة في مطار كيجالي.

حزن لاعبي بيرامبدز في مطار كيجالي بعد سماع خبر وفاة إيهاب جلال

ويستعد بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن النادي الإسماعيلي تشييع جنازة الراحل إيهاب جلال المدير الفني للفريق، عقب صلاة الظهر غدا الخميس، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، بعدما وافته المنية اليوم عقب صراع مع المرض.

حزن لاعبي بيراميدز في مطار كيجالي بعد سماع خبر وفاة إيهاب جلال

ومن المنتظر أن يتم تشييع جنازة إيهاب جلال عقب صلاة الظهر غدا من مسجد حسن الشربتلي، على أن تتلقى الأسرة العزاء يوم الجمعة بدار مناسبات مسجد النزهة أمام سيتي ستارز.

حزن لاعبي بيراميدز في مطار كيجالي بعد سماع خبر وفاة إيهاب جلال

الإسماعيلي يقيم سرادق عزاء في الملاعب المفتوحة

فيما قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن إقامة سرادق عزاء في استاد الإسماعيلية يوم الأحد لتقبل العزاء في وفاة إيهاب جلال.

حزن لاعبي بيراميدز في مطار كيجالي بعد سماع خبر وفاة إيهاب جلال

وفاة إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي 

وأعلن علي غيط عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق، وفاة إيهاب جلال، المدير الفني للدراويش، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

حزن لاعبي بيراميدز في مطار كيجالي بعد سماع خبر وفاة إيهاب جلال

وقال علي غيط عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا المهذب الخلوق أخي الغالي الحبيب كابتن إيهاب جلال”.

وكان إيهاب جلال قد تعرض للإغماء أثناء وجوده بمنزله، وتم نقله إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج.

أول تحرك من وزير الرياضة بشأن أزمة إيهاب جلال الصحية

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد وجه اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين بالوزارة، لاتخاذ اللازم نحو أي متطلبات تحتاج إليها حالة إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي، ومدرب منتخب مصر السابق.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن الدكتور أشرف صبحي، يتابع الحالة الطبية لـ إيهاب جلال، إثر تعرضه لوعكه صحية، نُقل علي إثرها لأحد المستشفيات بمصر الجديدة.

مفاجأة بشأن تشخيص الأزمة الصحية لـ إيهاب جلال

فيما كشف عصام صبحي، لاعب فريق الإسماعيلي ومصر المقاصة السابق، آخر تطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي إثر تعرضه لأزمة صحية خطيرة الأحد الماضي نتيجة تعرضه لجلطة في القلب.

آخر تطورات أزمة إيهاب جلال الصحية

وتابع: "تعرض إيهاب جلال لحالة إغماء في وتم نقله فورا لإحدى المستشفيات بالقاهرة وخضع لفحوصات سريعة، حيث تم اكتشاف وجود 3 جلطات فى الشريان الذي يوصل الدم من القلب إلى المخ".

وأضاف أنه خضع لعملية جراحية دقيقة وتمت إذابة الجلطات الثلاثة بمجرد وصوله إلى المستشفى ووصل الدم إلى المخ بشكل طبيعي دون أي مشاكل ثم تم نقله إلى العناية المركزة ومنع الزيارة لمدة أربعة أيام حتى تستقر حالته، وتم علاج الجلطات بعمل منظار له و3 دعامات فى القلب.

وكان إيهاب جلال صاحب الـ 57 عاما قد نجح في قيادة الإسماعيلي نحو البقاء بالدوري المصري وبلوغ نصف نهائي كأس مصر.

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نادي بيراميدز بيراميدز إيهاب جلال الجيش الرواندي رواندا

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