ريال مدريد يكشف موقف كارفاخال من تجديد عقده

حسم نادي ريال مدريد، موقف داني كارفاخال، الظهير الأيمن للفريق والمنتخب إسبانيا، من تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل 2025.

إدارة ريال مدريد تحسم ملف تجديد عقد كارفاخال

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، قررت إدارة ريال مدريد منح كارفاخال الحق في اختيار مصيره خلال الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن ريال مدريد وضع استراتيجية بأن من تجاوز الـ30 عاما ولا يزال قادرا على الأداء في الملعب سيكون من حقه اختيار الاستمرار أو الرحيل عن النادي عقب انتهاء العقد.

وأوضحت أن إدارة ريال مدريد طبقت هذا الأمر خلال الموسم الماضي مع توني كروس ولوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز ولوكاس فاسكيز، لكن وافق اثنان فقط على البقاء وتم تجديد عقديهما بالفعل.

وذكرت أن استمرار كارفاخال يحظى بتأييد المدرب كارلو أنشيلوتي الذي يعتبره دعامة لا غنى عنها في الفريق، بالإضافة إلى مجلس الإدارة الذي يرى أنه القائد القادم للفريق بعد انتهاء حقبة مودريتش.

وكشفت أن على المستوى الرياضي، سيدخل كارفاخال ضمن مجموعة اللاعبين الذين سيحصلون على فترات راحة أكثر من المعتاد هذا الموسم الطويل الذي سيتضمن 72 مباراة.