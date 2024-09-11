الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تفاصيل لقاء رئيس النواب ونقيب المحامين

لقاء رئيس النواب
لقاء رئيس النواب ونقيب المحامين

عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصًا مع عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بعد انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليه.

نقيب المحامين يشيد بجهود مجلس النواب بشأن الإجراءات الجنائية 

خلال الاجتماع وجه نقيب المحامين، الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يحقق مزيدًا من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري.

الاستجابة لمطالب نقابة المحامين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  

وأشاد باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين، وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون.

المحامين عنصر أساسي في منظومة العدالة

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، احترام مجلس النواب، وتقديره البالغ لجميع محامى مصر، باعتبارهم عنصر أساسي في منظومة العدالة والمتمثل في الدفاع عن حقوق المتهمين.

وأشار إلى أنه اشتغل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن وملمًا بجميع متطلبات العدالة، مؤكدا أنه كان متابعًا لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت جميعها محل اعتبار طالما كانت مبنية على اسس ودراسة موضوعية دون شطط او مزايدات.

وأوضح أن مجلس النواب كان حريصًا منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأن الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني ويكفل الحقوق والحريات ويؤكد على ما ورد في الدستور من ضمانات ويفعلها من الناحية العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المحامين نقيب المحامين مجلس النواب النواب

مواد متعلقة

تشريعية النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حسم المواد الخلافية اليوم.. الاستجابة لمطالب المحامين.. ورفض تعديلات الحكومة والنيابة العامة.. وعرضه بالجلسة العامة الشهر المقبل

بعد حسم المواد الخلافية، تشريعية البرلمان توافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تشريعية النواب ترفض طلب الحكومة والنيابة بتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية

"تشريعية النواب" عن منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية: اتخذوا الكذب طريقًا والتضليل منهجًا

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

مصير أسعار السيارات المستعملة بعد قفزة الموديلات الجديدة، رئيس الشعبة يصدم المصريين

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

مكوناته مكتوبة على لوح طيني، باحثة تنتج عطرًا استخدمه السومريون قبل 4500 عام‎

ريال مدريد يتفق مع حارسه أندري لونين على تجديد عقده

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية