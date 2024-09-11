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رياضة

نجم برشلونة يرفض عرضا خياليا للانتقال إلى الدوري السعودي

لاعبو برشلونة
لاعبو برشلونة

رفض البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الإسباني، عرضا خياليا من الدوري السعودي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن رافينيا الذي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من ليدز يونايتد، تلقى عدة عروض للرحيل، كان أبرزها من الهلال السعودي، والذي كان برشلونة على استعداد لقبوله، ومع المتغيرات وصلت قيمة العرض إلى 100 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن الهلال قدم لرافينيا راتبا قدره 100 مليون يورو صافٍ، بواقع 25 مليونًا لكل موسم من المواسم الأربعة التي سيوقع عليها في عقده على أن ينتهي في 30 يونيو 2028، إلا أن اللاعب رفض العرض مفضلا البقاء مع برشلونة.

وقالت الصحيفة أن رافينيا قبل مغادرته للمشاركة في كوبا أمريكا مع البرازيل، أخبر ديكو، الذي كان ممثله والمدير الرياضي الآن، أنه ليس لديه أي نية لمغادرة برشلونة تحت أي ظرف من الظروف.

وأعاد رافينيا اكتشاف نفسه تحت قيادة المدير الفني الجديد لبرشلونة، هانز فليك، وشهدت مباراة الفريق أمام بلد الوليد، تألقه حيث سجل هاتريك وصنع هدفًا في الفوز بنتيجة 7-0، قبل فترة التوقف الدولي الجارية.

برشلونة يكشف سبب عدم ضم نيكو ويليامز في ميركاتو الصيف

فيما كشف البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، أسباب عدم التعاقد مع الدولي الإسباني نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، رغم ارتباط اسمه بالفريق الكتالوني.

وترددت أنباء قوية طوال الصيف، حول نية برشلونة تعزيز صفوفه بضم ويليامز، الذي قدم بطولة "يورو 2024" رائعة مع منتخب إسبانيا، ويمتلك صداقات قوية مع لاعبي البرسا.

سبب عدم ضم نيكو ويليمامز

وقال ديكو، في تصريحات لقناة برشلونة: "لم نوقع مع نيكو ويليامز، لأن لدينا رافينيا وفيران توريس وأنسو فاتي ولامين يامال، بالإضافة إلى فيرمين لوبيز وداني أولمو".
وأضاف: "كنا واضحين، لجلب لاعب يجب أن يكون على مستوى عالٍ جدًا، لكن في النهاية، فقد منحنا التعاقد مع أولمو المزيد من الخيارات، فهو يريد اللعب كجناح أيضًا".

وأوضح: "الأمر ليس أننا لم نتحدث مع الأندية واللاعب، لكن في النهاية كانت لدينا أولويات حاسمة في عدم جلب جناح آخر".

برشلونة يكشف سبب عدم ضم نيكو ويليامز في ميركاتو الصيف

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