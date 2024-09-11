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دين ودنيا

عالم أزهري: استحلال الناس الأموال المحولة إليهم بالخطأ مصيبة وهيصرفوها على هلاك أنفسهم

الدكتور أسامة قابيل،
الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف

عبر الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، عن استيائه من استيلاء كثير من الناس على الأموال المحولة بالخطأ عبر برامج التحويل المالي في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هذا أصبح أمرًا مقلقًا.

عالم أزهري يوضح حكم الاستيلاء على الأموال المحولة عن طريق الخطأ 

وقال العالم الأزهري، في تصريحات له: "الناس أصبحوا يتساهلون في هذه الأمور، ويعتبرون المال الذي وصلهم بالخطأ حقًا لهم، وهذا غير جائز شرعًا، بل يجب على من يستلم هذه الأموال أن يُعيدها إلى أصحابها، مهما كانت المبالغ قليلة حتى لو جنيه هتتحاسب عليه".

وأضاف: "أرى شكوى كثير من الناس من هذا الأمر ولتحويلات قد تصل إلى مبالغ ضخمة، ما يغري البعض بالاحتفاظ بها، معتقدين أنهم لن يُكتشفوا أو لن يحاسبوا، ولكن الله سبحانه وتعالى مطّلع على كل شيء، وقال في كتابه الكريم: 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ' (سورة النساء: 29)، وهذا التحذير يشمل كل من يحاول الاستفادة من مال لا يخصه".

عالم ازهري حكم أخذ الأموال دون وجه حق

وأكد أن من يأخذ مال دون وجه حق، قد يرى أثره في حياته، سواء في مرض، أو ضيق في الرزق، أو مصيبة تصيبه، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" (رواه البخاري).

وشدد على من يُحوَّل إليه المال عن طريق الخطأ عليه أن يرد المال إلى صاحبه، أو يسعى لإعادته بكل الطرق الممكنة، حتى يقع في الحرام.

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