مياه سوهاج: 19 فني مساحة بقطاع التخطيط اجتازوا البرنامج التدريبي بكلية الهندسة

كرمت كلية الهندسة بجامعة سوهاج المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب وذلك بحضور الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد قاسم عميد كليه الهندسة والدكتور أحمد خالد مدير مركز الاستشارات بكلية الهندسة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاق المشروع القومى للتنمية البشرية بعنوان (بداية جديدة لبناء الإنسان)، حيث يأتي المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل حيث يهدف المشروع إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص بهدف تحسين جودة حياة المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة بالجامعة.



مياه سوهاج تكرم عدد من فنى المساحة

أكد رئيس مياه سوهاج أنه تم تكريم ١٩ فني مساحة جدد بقطاع التخطيط وذلك لاجتيازهم البرنامج التدريبى بكلية الهندسة جامعة سوهاج.

وأضاف أن ذلك يأتي في اطار الاهتمام بالتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وما تتطلبه من استلام شبكات صرف صحي ومد وتدعيم للمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي.

وأوضحت المهندسة شيماء نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التخطيط قامت الشركة بتدعيم وتدريب عدد 27 فنى مساحة بإدارة المساحة بقطاع التخطيط وذلك في اطار الاهتمام بالتوسع في مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة في اطار مبادرة حياة كريمة وما تتطلبه من استلام شبكات صرف صحي ومد وتدعيم للمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي، وكل ذلك يتطلب اعمال رفع مساحي دقيقة حيث تمثل الاعمال المساحية أساسًا مهمًا في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي كما أنها تعتبر أساس نتاج الخرائط بكافة أنواعها والتي تعتمد عليها كافة مشروعات التنمية المستدامة

مياه سوهاج تدرب العاملين بكلية الهندسة جامعة سوهاج

وأضافت أنه لضمان دقة نتائج عمل الفريق تم التنسيق مع كلية الهندسة بجامعة سوهاج في إطار التعاون المستمر مع الشركة لعمل برنامج تدريبي شامل للفريق على أحدث الأجهزة والتقنيات في الرفع المساحي وكيفية تطبيقها في أعمال مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي ومتابعة تطور الفريق وموافاة التدريب لمتطلبات العمل.