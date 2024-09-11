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حوادث

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه على السكة الحديدية بالجيزة

جثة طفل، فيتو
جثة طفل، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد وتصادف قدوم القطار الذي أطاح بجسده ليودي بحياته في الحال، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

 

مصرع طفل على مزلقان سكة حديدية

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث قطار وسقوط ضحية، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين العثور على أشلاء آدمية على قضبان السكة الحديد.

 

وأشارت تحريات العقيد هاني عكاشة مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى أن الجثة لطفل يدعى مرزوق. م يبلغ من العمر 8 سنوات يقطن في منزل قريب من شريطة السكة الحديد.
 


وأضافت التحريات برئاسة العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن الطفل أثناء لهوه على قضبان السكة الحديد عبر المزلقان، ليأتي القطار القادم من الفيوم متجها الى الجيزة ويطيح بالطفل لينهي حياته في الحال.

 

وكشفت التحريات أن والد الطفل وعددا من الأهالي والجيران كانوا شاهدين على الحادث، حيث هرع الطفل عابرا القضبان ولم يتمكن أحد من إنقاذه لحدوث الأمر في لحظات خاطفة.

 

ولم تتهم أسرة الطفل أحدا بالتسبب في وفاته وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق. 

 

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نيابة الجيزة الجيزة غرفة عمليات النجدة

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