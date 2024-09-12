83.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء نسبة 83.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.5% والعرب على 8.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 40.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 33.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1,817.2 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 8,862.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم.

المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات جلسة الأربعاء

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام التعاملات بجلسة الأربعاء 11 سبتمبر 2024 وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه عند مستوى 2.074 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 30485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 37366 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13216 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 7102 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 10158 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2940 نقطة.