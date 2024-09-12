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اقتصاد

38.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة الأربعاء نحو 38.3 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 950 مليون ورقة منفذة على 104 آلاف عملية.


وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 169.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,053 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 11.17 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 88.83 % خلال الجلسة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام  التعاملات بجلسة الأربعاء 11 سبتمبر 2024 وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه عند مستوى 2.074 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 30485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 37366 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13216 نقطة.

 

كما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 7102 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 10158 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2940 نقطة.

 

 

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38.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

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