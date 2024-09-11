محمد صلاح يغادر القاهرة بطائرة خاصة إلى ليفربول

غادر النجم الدولي المصري محمد صلاح، العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، متوجها بطائرة خاصة للعاصمة البريطانية لندن، للانضمام إلى تدريبات فريقه ليفربول.

موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول

ويستعد محمد صلاح للانضمام مجددا لصفوف فريقه ليفربول، الذي يواجه ضيفه نوتنجهام فورست، يوم السبت المقبل، في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان صلاح قد عاد إلى القاهرة في وقت مبكر من صباح اليوم، ضمن بعثة المنتخب المصري القادمة على متن طائرة خاصة من مطار فرانسيستاون ببوتسوانا، عقب فوز منتخب الفراعنة 4 / 0، على مضيفه المنتخب البوتسواني بالجولة الثانية في المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأحرز صلاح هدفا خلال فوز منتخب بلاده على بوتسوانا، علما بأنه شارك أيضا في انتصار الفريق 3 / 0، على ضيفه منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي تتربع مصر على صدارتها برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيها منتخب الرأس الأخضر.