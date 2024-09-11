كوجك وجميعة يتفقدان مستشفى أبو حماد المركزي بالشرقية

تفقد محمد نعمه كوجك السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى أبو حماد المركزي.

المرور على قسم الاستقبال والطوارئ

وتابع السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة عمل الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، ومتابعة تقديم الخدمة للمرضى والمصابين المترددين على القسم، وقدم وكيل الوزارة الشكر للفريق الطبي بغرفة الإنعاش القلب الرئوي (CPR) لإنقاذ حياة مواطن بفضل الله.

استعادة الوعى بعد توقف عضلة القلب

حيث تم التعامل الطبي بمهنية واقتدار وكفاءة عالية مع حالة دخلت الي المستشفي تعاني من توقف بعضلة القلب، وقام الفريق بالتعامل مع الحالة حتى استعادت الوعي، وتم حجز المريضة بالعناية المركزة علي جهاز التنفس الصناعي، كما تم التأكد من عمل جهاز الأشعة المقطعية بكفاءة، ومن عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ.

صيدلية نفقة الدولة والعيادات الخارجية

وتفقد وكيل الوزارة صيدلية المجاني وصيدلية نفقة الدولة، وتم التأكد من عدم وجود أي معوقات وصرف أدوية القرارات الوزارية لمرضى الأمراض المزمنة بانتظام، كما تفقد العيادات الخارجية، وقام بمناظرة سجلات التردد على عيادات “الأنف والأذن والحنجرة، والجلدية، والباطنة العامة، والأطفال، والأسنان، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة”.

زيارة ابوحماد المركزى

التاكد من توافر وسائل تنظيم الاسرة

وتم التأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة، كما تفقد قسم النساء والتوليد، موجهًا بضرورة تكثيف التوعية والتثقيف الصحي للسيدات عن أهمية الولادة الطبيعية، وأهمية تركيب اللولب أثناء القيصرية.

قسم جراحة العظام

كما تفقد الدكتور هاني مصطفى جميعة قسم جراحة العظام وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية لمحمد سلامة والذي يعمل مسعف بوحدة إسعاف مشتول السوق، وتم إجراء عملية جراحية له لتثبيت كسر بالفخذ الأيمن بواسطة مسمار نخاعي تشابكي، نتيجة تعرضه لحادث سير بطريق بلبيس العاشر، متمنيًا له الشفاء العاجل،

توفير الرعاية الطبية

وموجهًا إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له ولجميع المرضى، وعدم مغادرته المستشفى حتى تماثله للشفاء تمامًا، وأنهي زيارته لقسم جراحة العظام بالإشادة بالقسم ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين به، وإجراء عمليات نوعية عالية المستوى.

الفرق الطبية المكلفة بلقاح الأنفلونزا الموسمية

كما تابع «جميعة» خطة الموضوعة لتطعيم الفرق الطبية بالمستشفى بلقاح الانفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ وفقًا لخطة مكافحة العدوى، لمواجهة فيروسات الانفلونزا الموسمية كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة الأمراض المعدية،

دعم المديرية بالكميات اللازمة من اللقاح

وذلك بعد دعم وزارة الصحة والسكان مديرية الشئون الصحية بالشرقية بالكميات اللازمة من اللقاح وتوزيعها على جميع المستشفيات لتطعيم الفرق الطبية، وعلى الوحدات الصحية المخصصة لتطعيم المواطنين بالمحافظة، وذلك منذ يوم الأحد الماضي

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