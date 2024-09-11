الخميس 12 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

وزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير العدل
وزير العدل

تفقد،  اليوم الأربعاء،  المستشار عدنان فنجري وزير العدل مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار استمرار متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المدينة للوقوف على معدل الإنجاز التزامًا بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الإنشاءات.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.


وتقع مدينة العدالة على مساحة تبلغ 51 فدانا، وتضم المدينة مجمع مركزي للمحاكم  " مبنى خاص لكل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، ومبنى خاص لكل من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، و هيئة قضايا الدولة  وهيئة النيابة الإدارية وهيئة  القضاء العسكري،  فضلًا عن أكاديمية للقضاة، ومبنى للضيافة، ومبنى لمحكمة الأسرة والطفل  ، ومبنى للمحكمة الاقتصادية ومبنى مأمورية استئناف القاهرة، ومنطقة انتظار لسيارات، وتتمتع جميع أبنيتها ببنية تحتية رقمية وتكنولوجية تواكب أحدث ما توصل إليه العلم في هذا الشأن.

 

ويتميز موقع المدينة بوجوده في محيط كل من الحي الحكومي ومجلسي النواب  والشيوخ لتتكامل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية في مكان  واحد له أثره المباشر على ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

 

واستمع المستشار عدنان الفنجري وزير العدل  أثناء الجولة التفقدية  لشرح تفصيلي من اللواء أركان حرب أشرف نبيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة  ، عن المراحل التي تم تنفيذها فى كل مكون من مكونات المدينة  وتناسبها مع الجدول الزمني،  للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة. 

 

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الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة مدينة العدالة

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