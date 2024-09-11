سقوط تشكيل عصابي لتزوير وترويج العملات الوطنية المُقلدة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه في تزييف العملات المحلية وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص، وسيدة “لـ3 منهم معلومات جنائية”، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزييف العملات المحلية وترويجها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (قرابة مليون ونصف مليون جنيهًا "عملات مزيفة" - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطهم الإجرامي"- فرد محلى - عدد من الطلقات- جهاز كمبيوتر "لاب توب" بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي - الأدوات والخامات التى يستخدمونها فى أعمال التزييف).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

