لبنان يكشف عن عملية استخباراتية لتحرير رهائن فلسطينيين على الحدود السورية

تمكن الجيش اللبناني بمعاونة مديرية المخابرات، اليوم، من تحرير 8 فلسطينيين، وقعوا رهينة في يد عصابة خدعتهم بمحاولة تهريبهم إلى أوروبا عبر الحدود السورية.

تحرير 8 فلسطينيين وقعوا رهينة في يد عصابة لبنانية

ووفق وسائل إعلام محلية، أقدمت عصابة إجرامية على استدراج 8 فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة إلى منطقة البقاع بزعم تسهيل هجرتهم إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وعلى أثر ذلك، قامت العصابة بخطفهم، مطالبة بفدية للإفراج عنهم، مقابل إطلاق سراحهم بعد عملية التضليل التي سهلت وقوعهم في قبضتها.

عملية استخباراتية لتحرير الرهائن الفلسطينية على الحدود السورية

ونفذت مديرية المخابرات عملية رصد ومتابعة أمنية بالتزامن مع عمليات دهم لقوات الجيش اللبناني، ما أسفر عن تحرير المخطوفين عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة الهرمل وتوقيف المواطن (ع.ع.) المنتمي إلى العصابة، والذي تولى نقل المخطوفين من بيروت إلى منطقة البقاع.