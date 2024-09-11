الخميس 12 سبتمبر 2024
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لطلاب الدبلومات الفنية 2024، قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات والمعاهد

تنسيق الجامعات 2024،
تنسيق الجامعات 2024، فيتو
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يختتم غدا الخميس موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم، حيث تم إتاحة تسجيل الرغبات في الفترة من الثلاثاء الموافق 3/9/2024 حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024.

مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 حتى  يوم الخميس الموافق 12/9/2024.

● تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني:
• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت:  
• سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.

  قواعد تقليل الاغتراب  بين الكليات الجامعية

• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:-
• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المُقررة من المجلس الأعلى للجامعات.
• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المُقررة.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات). 
• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

 التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة:

• يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

أولًا: الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات:
‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق                                   

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجاري / زراعي.... (ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).
‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلي: ( س / 000000 )
‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المُقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم). 

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

ثانيًا: الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية"
1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق 
2- ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.
3- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).
4- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

 

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