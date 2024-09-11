استجواب المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالمنتخب الأوليمبي

تستجوب نيابة الجيزة المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي، عقب نجاح قوات الأمن في القبض على المتهم.

الاستماع لأقوال أيمن طاهر مدرب حراس المرمى

استمعت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثاني الشيخ زايد لأقوال أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي في بلاغه باكتشافه سرقة سبائك ذهبية من فيلته في كومبوند شهير.



أقوال أيمن طاهر في سرقة فيلته

وقال أيمن طاهر في التحقيقات إنه ترك فيلته للسفر، وقضاء إجازة العيد، وعندما عاد اكتشف سرقة 26 سبيكة ذهبية تزن كل واحدة منها 5 جرامات، تمت سرقتها من دولاب غرفة النوم.

وأضاف مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي في أقواله، إنه لا يدخل الفيلا سوى الخادمة والسائق، لكنهما كانا غير متواجدين أثناء سفره، وأن الفيلا لا يوجد بها كاميرات ولا يوجد كاميرات مراقبة سوى بالكومبوند من الخارج.

واستكمل: أنه اشترى السبائك في شهر يناير الماضي، واحتفظ بها في دولاب غرفة نومه، وعندما عاد إلى فيلته اكتشف كسر الباب الخلفي للحديقة وباب غرفة النوم واختفاء السبائك.

التحقيق في واقعة سرقة 26 سبيكة ذهبية

وتباشر نيابة الشيخ زايد التحقيق في واقعة سرقة 26 سبيكة ذهبية من داخل فيلا كابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي، بالشيخ زايد.

وكانت نيابة الشيخ زايد، قد امرت باستعجال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة لكشف ملابساتها، مع تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في الفيلا والأماكن المجاورة لمعرفة هوية سارق فيلا الكابتن أيمن طاهر.

وكان اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث الشيخ زايد؛ يفيد فيه حضور كابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي، وحرر محضرًا بأنه أثناء مغادرة الفيلا مسكنه يوم 15 يونيو الجاري، وحضوره أمس اكتشف كسر في باب الحديقة وكسر في باب غرفة بالفيلا، وسرقة 26 سبيكة ذهبية بإجمالي وزن 130 جراما، وتولت النيابة التحقيق.