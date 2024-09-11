أمطار صيفية تضرب محافظة الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، أمطارا صيفية مفاجأة على أغلب مناطق المحافظة، وسط تقلبات الحالة الجوية، ودهشة المواطنين خاصة من كانوا على شواطئ البحر.

وفوجئ أهالي الإسكندرية بتقلبات جوية تضرب المحافظة وسط تساقط الأمطار الخفيفة وغيوم وسحب وهبوب رياح خفيفة ومتوسطة وذلك خلال آخر الأيام الصيفية في شهر سبتمبر على غير العادة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من سحب منخفضة ومتوسطة على مطروح والعلمين والإسكندرية، مع سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة أحيانا مصحوبة بالرياح.