محافظ المنيا: توفير 4000 فرصة عمل للشباب فى ملتقى التوظيف 17 سبتمبر

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، العقيد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، والعميد وليد العاطون مدير مرور المنيا، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والمجلس القومى للمرأة وممثلى الشركات والهيئات.

جاهزية تعليم المنيا للعام الدراسي الجديد 2024/2025



وخلال الاجتماع، كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بمتابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد 2024/2025 المقرر انطلاقه 21 سبتمبر المقبل حيث كلّف مدير مديرية التربية والتعليم يتفقد جاهزية المدارس، والتأكد من صلاحية الفصول والمقاعد، إلى جانب إعداد الجداول الدراسية وتشكيل لجان متابعة ميدانية.

توريد 5530 مقعدًا جديدًا للمدارس في المنيا

وأعلن عن توريد 5530 مقعدًا جديدًا للمدارس، لافتا إلى تقديم الدعم الكامل للبرامج والمبادرات التي تخدم حقوق الطفل والمجتمع من خلال مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها الشريك الأساسي فى التنمية حيث يتم التنسيق مع هيئة إنقاذ الطفولة خلال الفترة المقبلة لتطوير 30 مدرسة بملوى وأبوقرقاص والمنيا وتشمل تدريب مدرسين وتلاميذ وصيانة للنهوض بالمنظومة التعليمية إلى جانب الوحدات الصحية وبرامج الحماية وكذلك برامج التمكين الاقتصادي للأسر وأولياء أمور التلاميذ فى المناطق الأكثر احتياجًا.

معارض اهلًا مدارس في المنيا

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالتوسع في إقامة معارض "اهلًا مدارس" على مستوى جميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكافة الوحدات المحلية، والمرور على تلك المعارض ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعة المحلية.

واستعرضت مدير مديرية العمل خلال الاجتماع الترتيبات الخاصة بملتقى توظيف الشباب في 17 سبتمبر الجاري بمشاركة 30 شركة ومصنعًا حيث يوفر 4000 فرصة عمل مختلفة للمساهمة في حل مشكلة البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ووجه المحافظ بأن تكون هناك متابعة جدية لكافة الفرص والتأكد من استلام العمل للمقبولين، بالإضافة إلى إقامة معرض "أيادي مصر" للمنتجات ( الحرفية واليدوية) لعرض وتسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لتشجيعهم علي العمل الحر، موجها بتوفير وسائل مواصلات للشباب تيسيرا للراغبين فى التقدم للملتقى.

واستعرض مدير ادارة المرور خطة استعداد استقبال العام الدراسي الجديد من خلال تكثيف التواجد في محيط المدارس لسحب أي كثافات مرورية خلال أوقات دخول وخروج الطلاب وضبط أي مخالفات مرورية، وعرض آخر المستجدات بشأن تخصيص 1200 سيارة سرفيس لخطوط داخلية حيث شملت 7 مراكز في المرحلة الاولى، كما كلف المحافظ ادارة المرور بالاستمرار في إقامة مجمعات المواقف بالمراكز للقضاء على المواقف العشوائية والاستفادة من الأراضي غير المستغلة في إقامة هذه المواقف والاتجاه لأطراف المدينة بعيدا عن الكتل السكنية.



وفى ختام المجلس، تم عرض موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2024 /2025، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقدم المحافظ التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما هنأ أهالي المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية والسياسية، داعيًا المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصرنا الغالية.

