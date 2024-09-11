الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الجمعة، حلقة خاصة عن الحياة بعد الثانوية في "معكم منى الشاذلي"

جانب من اللقاء؛ فيتو
جانب من اللقاء؛ فيتو

تقدم الإعلامية منى الشاذلي حلقة جديدة من برنامجها "معكم منى الشاذلي" يوم الجمعة المقبل على قناة "ON"، تستضيف خلالها 6 صناع محتوى على الإنترنت يتحدثون فيها عن ذكرياتهم مع امتحانات الثانوية وأيام الجامعة بالتزامن مع عودة الدراسة في المدارس والجامعات المصرية.

 

ضيوف الحلقة 

ويظهر في الحلقة عمر الجمل ومحمد حليم وملك دهشان وأمجد شاوشي ومروان فارس وفكري طارق.

ويتحدث صناع المحتوى الـ 6 عن رحلتهم في الدراسة والمصاعب التي واجهتهم في الثانوية العامة وبعد الوصول الى الجامعة والتخرج منها، ولماذا اتجهوا إلى عالم صناعة المحتوى.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

منى الشاذلي الاعلامية مني الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

أبطال أولمبياد باريس ضيوف منى الشاذلي الليلة

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

عملية الثمن الباهظ، كوريا شمالية تستأنف إطلاق الصواريخ الباليستية بعد عزوف شهرين

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

38.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة في بولاق الدكرور

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية