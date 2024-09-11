الجمعة، حلقة خاصة عن الحياة بعد الثانوية في "معكم منى الشاذلي"

تقدم الإعلامية منى الشاذلي حلقة جديدة من برنامجها "معكم منى الشاذلي" يوم الجمعة المقبل على قناة "ON"، تستضيف خلالها 6 صناع محتوى على الإنترنت يتحدثون فيها عن ذكرياتهم مع امتحانات الثانوية وأيام الجامعة بالتزامن مع عودة الدراسة في المدارس والجامعات المصرية.

ضيوف الحلقة

ويظهر في الحلقة عمر الجمل ومحمد حليم وملك دهشان وأمجد شاوشي ومروان فارس وفكري طارق.

ويتحدث صناع المحتوى الـ 6 عن رحلتهم في الدراسة والمصاعب التي واجهتهم في الثانوية العامة وبعد الوصول الى الجامعة والتخرج منها، ولماذا اتجهوا إلى عالم صناعة المحتوى.