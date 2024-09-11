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حالة من الترقب في قطاع المشغولات الذهبية قبل إقرار الفوائد الأمريكية.. اتجاه نحو خفض الفوائد.. والدول تعمل على زيادة احتياطياتها من الذهب

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الاربعاء، فيتو

حالة من الترقب تعيشها الأسواق حول العالم وبداخل العديد من القطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع المشغولات الذهبية حيث من المقرر أن تحسم أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وأعلن  بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى عن نية أكيدة  بتخفيض أسعار الفائدة خلال الشهر الجارى مما يؤثر بصورة كبيرة على الاستثمارات المختلفة فى العديد من القطاعات، حيث ان خفض الفائدة يؤدي إلى زيادة الإقبال على الملاذات الاستثمارية الأخرى وعلى رأسها الذهب والعقارات.

واتجهت العديد من دول العالم إلى زيادة حجم الاحتياطى لديها من الذهب وفى نفس الوقت لجأت العديد من دول العالم الى الاتجاه نحو تخفيض الفوائد فى البنوك واخرهم البنك المركزى المصرى 

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

 

وكانت  لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الخميس 5 سبتمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الأخير.

اسعار الذهب العالمية فى البورصة  

 

استقرت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة للحصول على تلميحات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.

بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2518.22 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2547.10 دولار.

 

احتياطات الدول من الذهب

 

وقد وضعت العديد من المؤسسات المالية العالمية مستهدف عند 2600 دولار للأونصة هذا العام، وترى مؤسسات أخرى أن يصل الذهب إلى المستوى 3000 دولار للأونصة بحلول العام القادم.

 

ارتفع الطلب على الذهب بين البنوك المركزية في شهر يوليو الماضي على الرغم من وصول سعر المعدن النفيس إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وفقًا لتقرير جديد من مجلس الذهب العالمي.

يشير التقرير إلى أن البنوك المركزية أضافت صافي شراء 37 طنًا من الذهب إلى حيازاتها، وهي أعلى زيادة منذ يناير الماضي، حينما بلغت مشترياتها 45 طنًا.

 

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