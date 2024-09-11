ثنائي منتخب مصر ضمن الأفضل في مباريات الجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اختيار ثنائي منتخب مصر الوطني محمود تريزيجيه ورامي ربيعة ضمن الأفضل في مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

تشكيل الأفضل في الجولة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا، فيتو

وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، قادمة من بوتسوانا، بعد مواجهة المنتخب البوتسواني على ملعبه في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

منتخب مصر يحتفل بدخول صلاح نادي المئة

حرص منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على الاحتفال بوصول محمد صلاح للمباراة رقم ١٠٠ مع الفراعنة في تاريخ اللاعب.

واحتفل منتخب مصر بقائده محمد صلاح عقب مباراة بتسوانا التي انتهت برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

مصر تضرب بوتسوانا برباعية نظيفة

فاز منتخب مصر على مضيفه بوتسوانا بأربعة أهداف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى بتسوانا بالدقيقة 5.

ثم أضاف تريزيجيه الهدف الثاني في بوتسوانا بالدقيقة 29.

سجل محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى بوتسوانا بالدقيقة 59 قبل أن يحرز مصطفى فتحي الهدف الرابع بالدقيقة 94.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بتحقيق الفوز في أول مباراتين.