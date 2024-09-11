ضبط كميات كبيرة من المخصبات الزراعية مجهولة المصدر بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في ضبط كميات كبيرة من المخصبات الزراعية المغشوشة مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالقليوبية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مفادها قيام (شخصين) بإقامة مصنع "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مصنع بدون ترخيص بالقليوبية

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (شخصين) بإقامة مصنعين "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة، لإنتاج وتصنيع المخصبات والأملاح الزراعية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات وتعبئتها داخل شكائر منسوب إنتاجها لكبرى الشركات "على خلاف الحقيقة" مما يضر بالثروة الزراعية والاقتصاد القومى للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات بالقليوبية تم استهداف المصنعين تنسيقًا والجهات المعنية وضبط مالكى المصنعين.. وعثر بداخلهما على (64 طن مواد خام مجهولة المصدر - 43 طن لمخصبات وأملاح زراعية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات منتج نهائى معبأة داخل شكائر منسوب إنتاجها لكبرى الشركات "على خلاف الحقيقة" – خط إنتاج بمشتملاته)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ