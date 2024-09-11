بدء تشغيل سوق السيارات بالمنصورة في موقعه الجديد بمنطقة المجزر

بدأ، اليوم الأربعاء، تشغيل سوق بيع وشراء السيارات بموقعه الجديد خلف مساكن المحمودية بمنطقة المجزر في الجهة المقابلة لمدارس الصفوة بعد جامعة السلاب بمسافة 500 متر تقريبًا، وفقا لما أعلنه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

إعادة الانضباط الأمني والمروري لمدينة المنصورة

ووجه " طارق مرزوق " الشكر والتقدير للواء حسام عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية علي تعاونه المثمر مع المحافظة في حل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين وتلبية مطالبهم وإعادة الانضباط الأمني والمروري الي مدينة المنصورة بالإضافة إلي رفع كافة الإشغالات أول بأول، ومنها التعاون في نقل سوق السيارات الي موقعه الجديد وتكليف رجال المرور بالتواجد المستمر داخل السوق وتنظيم الحركة المرورية به.

وأوضح " محافظ الدقهلية" بأن نقل سوق السيارت تم في إطار خطة المحافظة لحل كافة المشاكل المرورية وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وصناعة الهوية البصرية لمحافظة الدقهلية من خلال نقل جميع الأسواق والمواقف العشوائية الغير منظمة والتي تشوه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وصرح " طارق مرزوق" بأن الموقع الجديد لمجمع أسواق المنصورة سيضم كافة الأسواق العشوائية بنطاق حي غرب مثل ( سوق الثلاثاء - وسوق الحمام ) بمنطقة الشيخ حسانين في خطوة أولي لنقل جميع الأسواق العشوائية من داخل قلب مدينة المنصورة إلي أطراف المدينة للقضاء علي العشوائية والمظهر الغير حضاري والتكدسات المرورية.

وكلف اللواء " محافظ الدقهلية " أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة بمتابعة العمل داخل السوق وتكليف فريق عمل من الحي بالتواجد داخل السوق لتنظيمه وحل كافة المشاكل والمعوقات التي قد تواجه المواطنين داخل السوق.

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