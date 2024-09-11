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ثقافة وفنون

بعد القبض عليه بحوزته مواد مخدرة، مصير حفلات سعد الصغير المقبلة

سعد الصغير
سعد الصغير

وقع المطرب الشعبي، سعد الصغير، في مأزق جديد، بعد القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة بمطار القاهرة.

في هذا السياق، كشف مصدر مقرب من سعد الصغير لـ “فيتو”، مصير حفلاته المقبلة، وكان من المقرر أن يحييها خلال شهر سبتمبر الجاري.

وقال المصدر، إن سعد عاد للقاهرة من أجل إحياء حفلين، من بينهما السفر لـ الأردن، لإحياء حفله يوم 13 سبتمبر المقبل، لكن تم تأجيله. 

وأكد المصدر أن بعض أصحاب الحفلات رفضوا استعادة “عربون” هذه الحفلات، وأكدوا على انتظارهم لحين عودته، وأعلنوا تأجيل موعد الحفلات.

وحددت محكمة جنح النزهة غدا الخميس لنظر أمر تجديد حبس المطرب سعد الصغير والمتهم بحيازة سجائر إلكترونية “فيب” بها مواد مخدرة، في مطار القاهرة الدولي.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، تم ضبط المطرب سعد الصغير الساعة 11 مساء الإثنين الماضي، أثناء إنهاء إجراءاته الجمركية لدى خروجه من المطار.

وبالتفتيش عثر بحوزته على 9 فيب داخل حقيبته، وعلى الفور حرر رجال الجمارك محضر ضبط جمركي وتم تحويله إلى قسم النزهة.

وقالت المصادر، إن المطرب سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة مساء الإثنين، قادما من أمريكا ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم الضبط الجمركي لما بحوزته من ممنوعات، وتحويله إلى قسم النزهة.

وبحسب المصادر، فإن المضبوطات الجمركية التي وجدت بحوزة المطرب سعد الصغير، تعادل الاستعمال الشخصي، وهي لا تقارن بما تم ضبطه قبل عدة أشهر مع الفنانة منة شلبي، ولكن تم تحرير محضر جمركي بالواقعة كونها مواد مخدرة ممنوعة، وتحويل الأمر إلى النيابة.

 

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