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سياسة

البلشي: تمرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل مواد الحبس الاحتياطي يعني تصفية الملف

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، فيتو

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن إجراء أي تعديل على مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون اتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الملف المؤلم، يبعث رسالة بأن هذا "حبر على ورق".

ملف الحبس الاحتياطي 

وأضاف «البلشي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الصحفيين بشأن قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الأربعاء، أننا لسنا في حاجة للإسراع بتعديل القانون، دون إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، لأن هذا يؤدي لتصفية جانب كبير من هذا الملف.

١٦ صحفيًا محبوسين احتياطيًا 

وتابع: "يكفينا تطبيق نصوص القانون الحالي، للإفراج عن 16 صحفيا محبوسين احتياطيًا، من 22 صحفي منهم صادر ضدهم أحكام، الصحافة لن تتحرّك إلا في مناخ عادل وحر، ورفض القيود التي تُكبل الصحفيين والصحافة".

رفض الصحفيين لمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأعلن "البلشي" رفض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي قائم على فلسفة واحدة، ويؤكد وجود إرادة سياسية لتمرير هذا المشروع، حتى لو تم تعديل المواد المتعلّقة مباشرةً بالصحافة، لن يُثني ذلك النقابة، عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل للمواطنين.

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