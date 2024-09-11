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ثقافة وفنون

تفاصيل حفلات عصام كاريكا في السعودية خلال شهر أكتوبر

عصام كاريكا، فيتو
عصام كاريكا، فيتو

يحيي المطرب عصام كاريكا حفلين غنائيين في المملكة العربية السعودية بجدة يومي 12 و13 أكتوبر المقبل ليجدد نشاطه الفني 

حفلات عصام كاريكا في السعودية 

ومن المفترض أن يقدم عصام كاريكا خلال حفلات السعودية عددا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل  معها الجمهور بشكل كبير. 

ومن ناحية أخرى،  كان المطرب والملحن عصام كاريكا أكد أن هناك تغيرات بالساحة الفنية من حيث الأذواق، مؤكدأ أنه سعيد بتعاونه مع محمد منير في أغنية “أنا الذي" والتي من المفترض طرحها قريبا.

وقال عصام كاريكا خلال لقائه في بودكاست “أبو اليزيد بيقول” والذي يقدمه أحمد أبو اليزيد: "المود اتغير مش أنا اللي اتغيرت.. ألحاني زي ماهي. وعامل أغنية لمحمد منير أسمها أنا الذي دي نازلة قريب.. إما تسمع هتشوف “منير” طاير بها لكن مود الناس اتغير.

وأضاف كاريكا: "الناس عايزة تسمع حاجة إحنا مش حابينها.. تيجي تروح لها تقول أبقي ضيفت إيه.. والضغط عندك يبقي مضاعف لأن لازم توصل اللي الناس ماتعرفهوش بالعافية.. عايزين نرجع تاني أغاني التسعينات اللي فيها كلمة ولحن وغنا.

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المطرب عصام كاريكا عصام كاريكا حفلات عصام كاريكا في السعودية

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