القابضة للمياه تكشف آخر تطورات مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف بالصعيد

عُقدت الجلسة الرابعة للجنة التسيير لمشروع "تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر"، والتى تضمنت مراجعة تفصيلية للنتائج التي تحققت من خلال تنفيذ خطط العمل المشتركة التي وضعتها مجموعات العمل في ١٦ مركزا بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا. وتم مناقشة الخطة العامة للأنشطة المستقبلية حتى نهاية المشروع فى مارس 2025. كما تم التركيز على الدروس المستفادة من إدارة ورش العمل باستخدام بطاقة تقييم الخدمات بواسطة الميسرين المحليين العاملين بدواوين عموم المحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

ويهدف هذا النهج إلى ضمان تنفيذ هذه الآلية مستقبلًا على النحو الأمثل وبالاعتماد التام على القدرات والكفاءات المحلية، بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية ومدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والمهندس محى الدين احمد، مستشار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتعاون الدولي، وبمشاركة إيفا ويتمان، نائبة السفير الهولندي في مصر وممثلون عن وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني.



وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، "إن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر يعكس التزام الشركة القابضة وشركائها الدوليين بالعمل على تحسين جودة وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية بصعيد مصر. مضيفا أن الهدف من هذا المشروع تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة الفاعلة في تحسين الخدمات، وتطوير الأنظمة التشغيلية والإدارية بما يضمن استدامتها على المدى الطويل".



وقال المهندس محى الدين أحمد، "أن الشركة القابضة تحرص على التعاون مع الشركاء الدوليين فى مجالات تعزيز وبناء القدرات لإدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بصعيد مصر بكفاءة وتحقيق النتائج المرجوة، مشيرًا الى أهمية البرنامج الممول من السفارة الهولندية بتنفيذ شركة VNG International، والذى يساهم في نقل وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التي تدعم استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة وتستجيب لاحتياجات المواطنين في محافظات أسيوط، المنيا، سوهاج، وقنا".

وأكد الدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية على أهمية النتائج المحرزة قائلًا، "ان التعاون بين اصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين فى المشروع كان له أثر كبير فى تحقيق نتائج ملموسة، فمن خلال متابعتى لمراحل تنفيذ المشروع لم أستطع التفرقة بين من يقوم بالتوجيه والادارة ومن يقوم بالتنفيذ، ذلك أن كل الشركاء كانوا على درجة من التماسك والتكامل لتحقيق اهداف المشروع بشكل فعال يصب فى مصلحة المستفيدين. ويعتبر هذا النهج التشاركى لادارة المشروع من اهم الدروس المستفادة التى سنبنى عليها مستقبلا لضمان تحقيق اقصى معدلات نجاح لخدمة قطاعات مهمة مثل قطاع المياه والصرف الصحى فى مصر".



وأكدت أميرة الصيرفى، قائد فريق المشروع بـ VNG International "ان حدث تسليم الشهادات للمتدربين يعتبر فرصة كبيرة للتعبير عن اعتزازنا وتقديرنا للدور الذى قام به شركائنا على المستوى الوطنى والمحلى فى وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة فى المحافظات المستهدفة ودواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية. ذلك ان الفضل يرجع لهم فى كافة النتائج التى تحققت نتيجة تعاونهم بشكل مثمرمع فريق المشروع وحرصهم على استغلال المشروع كفرصة لتعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحى وادخال تحسينات ملموسة ومستدامة يمكن تعميمها على خدمات عامة اخرى".



وأضاف أحمد محرز، الخبير الوطنى المسئول عن مكون الاستدامة المجتمعية بالمشروع "نحن سعداء بتكريم المتدربين والمنسقين على المستوى المحلى لأنه يعكس الحجم الكبير للأنشطة التدريبية وأنشطة بناء القدرات التى قام بها المشروع على مدار السنتين الماضيتين. حرص المشروع على نقل ملكية كل الادوات التى قدمها المشروع للقادة المحليين بحيث تمكنهم من تنفيذها بشكل مستقل ونقلها لغيرهم من الزملاء فى نفس المحافظات او محافظات أخرى. وقد ركزنا فى الانشطة التدريبية على تزويد المتدربين بمهارات ومعارف هدفها تعميق مفهوم وأليات تنفيذ المشاركة المجتمعية وتحسين عملية الاتصال بين المواطن ومقدمى الخدمات سواء من خلال قنوات الشكاوى واستطلاعات رأى المواطنين فى جودة الخدمات وجمع اقتراحاتهم واحتياجاتهم من اجل تحسين الخدمة بشكل مستمر".

ويهدف مشروع "تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصرISWS " الممول من سفارة هولندا فى مصر وتنفذه شركة VNG International إلى تحسين استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية في أربع محافظات في صعيد مصر من خلال تعزيز القدرات المحلية وتطوير البنية التحتية وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة والتشغيل مع نقل هذه الخبرات إلي باقي محافظات مصر. ويمتد المشروع ليشمل العمل مع المجتمعات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي لضمان تقديم خدمات تكون أكثر استجابة وقائمة على الاحتياجات المحلية. إلى جانب ضمان التخطيط القوي على المستوى المحلي والتنسيق بين الشركاء فى محافظات أسيوط، والمنيا، وسوهاج، وقنا. ويعمل المشروع على تبادل الممارسات المتطورة والفاعلة بين هذه المناطق وبين مصر وهولندا. ويضم المشروع اربع مكونات رئيسية:

• المكون الاول: تفعيل مشاركة المواطنين واستجابة الخدمات لاحتياجاتهم.

• المكون الثانى: تحسين نظم إدارة الشكاوى لخدمات المياه والصرف الصحي.

• المكون الثالث: دعم الجوانب التشغيلية والتنسيق بين الجهات المعنية.

• المكون الرابع: تبادل المعارف والخبرات بين الجهات المعنية بمصر وهولندا.

ومن بين الإنجازات البارزة، تم تدريب أكثر من 200 مدير وموظف فى دواوين عموم محافظات قنا واسيوط والمنيا وسوهاج وشركات المياه التابعة للشركة القابضة فى المحافظات الأربعة على مهارات إدارة التغيير، والإدارة القائمة على النتائج، ومهارات الاتصال، والتعاون متعدد الأطراف، وإعادة هندسة الإجراءات ودورات العمل.

واختتمت الجلسة بحفل تكريم وتوزيع شهادات للمتدربين والميسرين الذين اجتازوا التدريبات الخاصة بالمكونان الاول والثانى للمشروع واللذان يركزان على تفعيل مشاركة المواطنين واستجابة الخدمات لاحتياجاتهم وتحسين نظم إدارة الشكاوى لخدمات المياه والصرف الصحي. وتتضمن الخطوات المقبلة تخطيطًا دقيقًا للمرحلة النهائية من المشروع واستمرار تفاعل الجهات الفاعلة لضمان تحقيق تأثير مستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



