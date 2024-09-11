حبس عصابة الأفارقة لسرقة فلل الأثرياء بأكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات
أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الإفريقية، تخصصوا في سرقة فلل الأثرياء في منطقة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الإفريقية، تخصصوا في سرقة فلل الأثرياء في منطقة السادس من أكتوبر.
تلقت مباحث أكتوبر بلاغات متعددة تفيد بتعرض عدد من الفلل للسرقات، على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر للوصول إلى التشكيل العصابي.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، من القبض على المتهمين وعددهم 5 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، واعترفوا بارتكابهم العديد من وقائع السرقة.
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