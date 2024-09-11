الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عصابة الأفارقة لسرقة فلل الأثرياء بأكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الإفريقية، تخصصوا في سرقة فلل الأثرياء في منطقة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الإفريقية، تخصصوا في سرقة فلل الأثرياء في منطقة السادس من أكتوبر. 

تلقت مباحث أكتوبر بلاغات متعددة تفيد بتعرض عدد من الفلل للسرقات، على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر للوصول إلى التشكيل العصابي.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، من القبض على المتهمين وعددهم 5 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، واعترفوا بارتكابهم العديد من وقائع السرقة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة الجيزة الجيزة منطقة 6 اكتوبر

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

عملية الثمن الباهظ، كوريا شمالية تستأنف إطلاق الصواريخ الباليستية بعد عزوف شهرين

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة في بولاق الدكرور

38.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

ads

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية