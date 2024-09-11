خلافات على شقة، القصة الكاملة لمقتل شاب على يد أشقاء زوجته بالهرم

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع شاب في مشاجرة مع أشقاء زوجته في الهرم بالجيزة، وأمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين سيدة وزوجها، بسبب خلاف على "شقة"، حيث اتفقا على الانفصال فاستعانت الزوجة بأشقائها، الذي حضروا واشتبكوا مع الزوج واستل أحدهم سلاحا أبيض مسددا طعنة نافذة لزوج شقيقته فسقط غارقا في دمائه.

وأفادت التحقيقات أن الشاب تم نقله للمستشفى بجرح قطعي، ولفظ أنفاسه بعد 3 أيام من مصارعة الموت داخل المستشفى.

مباحث الجيزة تلقي القبض على المتهمين

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى الهرم بوفاة شاب مصاب بجرح طعني نافذ بعد 3 أيام من تلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وأشارت التحريات إلى أن الواقعة بدأت بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة داخل شقة بمنطقة الهرم وإصابة أحد أطرافها بطعنة نافذة.

نقل المصاب إلى المستشفى وإلقاء القبض على المتهمين، وبعد 3 أيام من محاولة علاجه فارق الزوج الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.